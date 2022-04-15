Отличившихся в ходе спецоперации танкистов ЗВО наградили госнаградами

Во время выполнения задач в ходе спецоперации по защите Донбасса танкисты Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ отразили атаку противотанковых расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему успешно был осуществлен подвоз боеприпасов и материальных средств в назначенный район позиций российских военных. Об этом рассказали в пятницу, 15 апреля, в Минобороны России.

Уточняется, что танкисты сопровождали колонну материально-технического обеспечения, когда украинские противотанковые расчеты совершили атаку. Танковые экипажи ВС РФ уничтожили огневые точки и бронетехнику противника.

За проявленный героизм и отвагу военнослужащим, выполнившим задачу прямо на передовых позициях вручены государственные награды.

Командир танкового взвода Руслан рассказал рассказал о работе танкистов после того, как колонны попали в засаду украинских военных.

«Колонну сопроводили без потерь, в полном составе. Во время сопровождения в наш танк попали вражеские снаряды, но это не помешало отразить атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. За всех переживали», — поделился он.

Накануне, 14 апреля, Минобороны России опубликовало кадры работы подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных сил России в ходе спецоперации. На кадрах показан процесс работы армейского отделения хлебозавода. В палатках находятся подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях для целой группировки войск.

12 апреля ведомство показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечалось, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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