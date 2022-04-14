МО показало кадры работы подразделений материального обеспечения армии РФ

Минобороны России опубликовало 14 апреля кадры работы подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

На кадрах показан процесс работы армейского отделения хлебозавода. В палатках находятся подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях для целой группировки войск.

«Здесь (в хлебе. — Ред.) нет никаких рызрыхлителей, затвердителей, всевозможных примесей. Здесь идет экологически чистая продукция», — рассказал начальник хлебзавода Николай.

Еще одним не менее важным объектом подразделений является передвижная баня. По словам начальника бани Владимира, она рассчитана на помывку 32 человек в час. Состоит из КУНГА (кузов универсальный нулевого габарита), разделенного на два модуля с отопителями и кондиционированием.

Бесперебойная и четкая доставка груза тоже является неотъемлемой частью подразделений материально-технического обеспечения. В основном это провизия и топливо. Место передачи материальных средств постоянно меняется в целях безопасности. Там никогда не бывает каких-то опознавательных знаков, сообщаются только координаты. Машин в таких местах всегда много. Их никогда не глушат, чтобы можно было быстро сменить позиции и не допустить потерь личного состава и техники.

Ранее в четверг Минобороны РФ показало кадры работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации.

До этого, 12 апреля, ведомство показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечалось, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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