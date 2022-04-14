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Минобороны РФ показало работу противотанковых подразделений на Украине

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Министерство обороны РФ 14 апреля показало кадры работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В ведомстве отметили, что расчеты противотанковых ракетных комплексов во время маневренных действий в условиях изменения высот использовали складки местности для укрытия позиций и поражения наземной бронированной техники, а также низколетящих воздушных целей украинских войск.

Как рассказал командир противотанкового дивизиона Георгий, комплекс «Штурм-С» предназначен для работы в основном по танкам и бронированным машинам.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры ликвидации замаскированной в лесистой местности огневой позиции вооруженных сил Украины с помощью экипажей ударных вертолетов Ка-52.

До этого, 12 апреля, ведомство показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечалось, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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