Раненым военным РФ вручили награды «За отвагу» и «Медаль Суворова»

Военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации по защите Донбасса и получившие ранения, были награждены правительственными знаками отличия в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске в субботу, 23 апреля.

Награды «За отвагу» и «Медаль Суворова» вручил бойцам замминистра обороны России Тимур Иванов, который от лица военного ведомства поблагодарил их за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

Один из награжденных — сержант Сергей Полянский, получивший «Медаль Суворова», обратился к замминистра с просьбой помочь в поступлении в высшее военное учебное заведение Минобороны. Полянский получил тяжелые раны, у него еще затруднена речь, но он решил учиться и стать кадровым офицером, выучиться на военного переводчика, например, с арабского языка.

Замминистра Иванову доложили, что военнослужащие, которые нуждались в оперативном вмешательстве, уже прооперированы, проходят реабилитацию. Пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь и принимают меры для их скорейшего выздоровления.

15 апреля отличившимся во время выполнения задач в ходе спецоперации по защите Донбасса танкистам Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ вручили госнаграды. Бойцы отразили атаку противотанковых расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему успешно был осуществлен подвоз боеприпасов и материальных средств в назначенный район позиций российских военных.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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