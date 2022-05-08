Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины и два бомбардировщика Су-24
Мир
В ООН призвали расследовать нападение на российских журналистов в Берлине
Мир
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Экономика
ЕК потребует от стран Евросоюза делиться газом при сокращении поставок из РФ
Мир
Путин поздравил лидеров ряда стран, ДНР и ЛНР с 77-й годовщиной Победы
Мир
Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса
Общество
Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая
Мир
Расчет комплекса «Бастион» выполнил пуск ракеты «Оникс» по цели на Украине
Мир
В ФРГ предупредили об угрозе сильнейшего со времен войны голода в мире
Мир
Путин пожелал жителям Украины мирного и справедливого будущего
Армия
Шойгу вручил звезды Героя России участникам операции в Донбассе

Шойгу вручил звезды Героя России участникам операции в Донбассе

0
шойгу награждение
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации по защите Донбасса: командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Об этом 8 мая ведомство сообщило в Telegram.

Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции
Российское командование ещё не задействовало основную часть своих сил, отмечают военные эксперты

Шойгу поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе проводимой спецоперации: «Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества».

По информации Минобороны, подполковник Литвинов в ходе выполнения боевого задания прикрыл коллегу своим самолетом от ударов ВСУ, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету в сторону.

Первый вылет Дудин совершил утром 24 февраля, он обнаружил истребитель Су-27 ВСУ и в дуэльном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив нанесение удара по российским войскам, сообщили в министерстве.

Во время боевого патрулирования по контролю воздушного пространства 1 марта после обнаружения украинского истребителя Су-27, используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель, добавили в Минобороны.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022