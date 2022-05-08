Шойгу вручил звезды Героя России участникам операции в Донбассе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации по защите Донбасса: командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Об этом 8 мая ведомство сообщило в Telegram.

Шойгу поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе проводимой спецоперации: «Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества».

По информации Минобороны, подполковник Литвинов в ходе выполнения боевого задания прикрыл коллегу своим самолетом от ударов ВСУ, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету в сторону.

Первый вылет Дудин совершил утром 24 февраля, он обнаружил истребитель Су-27 ВСУ и в дуэльном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив нанесение удара по российским войскам, сообщили в министерстве.

Во время боевого патрулирования по контролю воздушного пространства 1 марта после обнаружения украинского истребителя Су-27, используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель, добавили в Минобороны.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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