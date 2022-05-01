Отличившимся в ходе спецоперации военным ЦВО вручили госнаграды

Генерал-полковник Михаил Теплинский в воскресенье, 1 мая, вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Вы добросовестно выполняете свои обязанности. Также добросовестно необходимо и продолжить. Спасибо вам за службу», — сказал он.

Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что российским военнослужащим Южного военного округа вручили государственные награды. Офицеры танковых и мотострелковых подразделений получили ордена Мужества, еще более 20 военнослужащих были удостоены медалей «За отвагу».

Накануне командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации. Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — более 20 знаков отличия ЦВО «За заслуги». Также командиру мотострелкового соединения был вручен орден Мужества.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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