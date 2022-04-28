Отличившимся в ходе спецоперации российским военным вручили награды

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в четверг, 28 апреля, вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — более 20 знаков отличия ЦВО «За заслуги». Также командиру мотострелкового соединения был вручен орден Мужества.

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов ЛНР.

Жители населенных пунктов, освобожденных от националистов, приветствуют российских военнослужащих и рассказывают, что у них уже второй месяц нет света и воды, за водой нужно ездить несколько километров, а украинские власти гумпомощь им не оказывали.

Военнослужащие ВС РФ передали местным жителям продовольственные наборы, в том числе муку, крупы, рис, гречку, макароны, сахар, соль, растительное и сливочное масло, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, овощи, чай.

Ранее, 23 апреля, военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации по защите Донбасса и получившие ранения, были награждены правительственными знаками отличия в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске.

Награды «За отвагу» и «Медаль Суворова» вручил бойцам замминистра обороны России Тимур Иванов, который от лица военного ведомства поблагодарил их за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

Отмечалось, что военнослужащие, которые нуждались в оперативном вмешательстве, уже прооперированы, проходят реабилитацию. Пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь и принимают меры для их скорейшего выздоровления.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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