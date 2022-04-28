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Отличившимся в ходе спецоперации российским военным вручили награды

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в четверг, 28 апреля, вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — более 20 знаков отличия ЦВО «За заслуги». Также командиру мотострелкового соединения был вручен орден Мужества.

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Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов ЛНР.

Жители населенных пунктов, освобожденных от националистов, приветствуют российских военнослужащих и рассказывают, что у них уже второй месяц нет света и воды, за водой нужно ездить несколько километров, а украинские власти гумпомощь им не оказывали.

Военнослужащие ВС РФ передали местным жителям продовольственные наборы, в том числе муку, крупы, рис, гречку, макароны, сахар, соль, растительное и сливочное масло, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, овощи, чай.

Ранее, 23 апреля, военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации по защите Донбасса и получившие ранения, были награждены правительственными знаками отличия в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске.

Награды «За отвагу» и «Медаль Суворова» вручил бойцам замминистра обороны России Тимур Иванов, который от лица военного ведомства поблагодарил их за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

Отмечалось, что военнослужащие, которые нуждались в оперативном вмешательстве, уже прооперированы, проходят реабилитацию. Пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь и принимают меры для их скорейшего выздоровления.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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