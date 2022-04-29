Отличившимся в ходе спецоперации военным ЮВО вручили госнаграды

Российским военнослужащим Южного военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, были вручены государственные награды.

Так, ордена Мужества получили офицеры танковых и мотострелковых подразделений. Кроме того, более 20 военнослужащих были удостоены медалей «За отвагу».

Удостоенные наград поблагодарили за награды.

«Девиз батальона — «Своих не бросаем». И эта награда — это дань тому, что мы все вместе прошли сквозь всю эту операцию. А самое главное — готовы идти до конца. До победы», — сказал офицер одного из танковых подразделений Кирилл, награжденный орденом Мужества.

Офицер одного из мотострелковых подразделений, также удостоенный ордена Мужества, Муса поблагодарил каждого солдата, который рядом с ним прошел через испытания.

Ранее в четверг командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации. Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — более 20 знаков отличия ЦВО «За заслуги». Также командиру мотострелкового соединения был вручен орден Мужества.

23 апреля военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации по защите Донбасса и получившие ранения, были награждены правительственными знаками отличия в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске.

Награды «За отвагу» и «Медаль Суворова» вручил бойцам замминистра обороны России Тимур Иванов, который от лица военного ведомства поблагодарил их за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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