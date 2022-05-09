Бывшие украинские каратели рассказали о судимых и зависимых в рядах ВСУ

Задержанные в Харьковской области бывшие участники карательных операций Украины против Донбасса рассказали, что в украинских военкоматах брали на службу людей с судимостями, а также алкоголиков, наркоманов и лиц, имеющих проблемы с психикой.

«Был призван в армию несмотря на то, что есть судимость за хранение боеприпасов и четыре привода в психиатрическую больницу... В армию призвали меня в 2020-м году, я пробыл там шесть месяцев», — поделился в воскресенье, 8 мая, Анатолий Мусорованский, служивший в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, стоявшей во время карательной операции между Мариуполем и Волновахой.

Как он рассказал в беседе с «РИА Новости», предоставленные им справки о наличии судимости и выписки из психиатрической больницы военный комиссар просто проигнорировал.

Александр Кириченко, судимый трижды — за хулиганство, кражу алюминия и «самоволку» — рассказал, что в 2019 году он пришел в военкомат и попросил взять его в армию, так как работы не было. Его приняли в 53-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится в подчинении у формирования украинских националистов «Айдар» (запрещено в РФ).

«По мобилизации 70% [людей] были с судимостями. В последнее время мало судимых было, но, знаю, было, процентов 30», — так он прокомментировал свое поступление на службу несмотря на судимости

Сам Кириченко после зачисления в бригаду потерял отца и начал злоупотреблять алкоголем, за что был уволен «по несоответствию».

«Есть там и наркоманы, которые колются, траву курят», — рассказал мужчина. Он также добавил, что в основном наркотики приходят карателям через компанию «Новая почта» в посылках.

О проблемах с моральным состоянием украинских карателей, действовавших против мирных жителей Донбасса, известно как минимум с февраля 2019 года, когда бывший участник формирования украинских националистов «Азов» (в отношении формирования возбуждено несколько уголовных дел в РФ) Станислав Панченко рассказал о проблемах с пьянством и наркоманией в рядах боевиков.

О наличии проблем с наркотиками в рядах украинских радикалов также говорил сдавшийся 5 мая в плен боец Вооруженных сил Украины. По его словам, их боевики употребляли прямо перед боем, а доставку наркотиков на позиции радикалов осуществляли волонтеры.

Об употреблении боевиками психотропных веществ свидетельствует также посещенный 8 апреля 2022 года корреспондентом «Известий» Александром Зименкиным лагерь боевиков, в котором нашли наркотики.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».