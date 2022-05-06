Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с «Азовстали»

Около 500 человек эвакуированы с территории мариупольского завода «Азовсталь» и прилегающих территорий в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом заявил в пятницу, 6 мая, генсек ООН Антониу Гутерриш.

«В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали в Мариуполе около 500 человек с завода «Азовсталь» и прилегающих территорий», — заявил Гутерриш в своем аккаунте в Twitter.

Генсек ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода мирных жителей.

Ранее, 5 мая, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин поделился информацией о том, что объявленный на заводе «Азовсталь» режим тишины боевики из полка «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел) используют не для организации эвакуации гражданских лиц, а для передислокации и обустройства оборонительных позиций.

Сафиулин рассказал, что территория предприятия находится под круглосуточным наблюдением, так как в промзоне в любой момент могут появиться белые флаги, обозначающие выход мирных жителей. Но пока подразделения российских и донецких военных видят лишь перемещения «азовцев», отмечает наш корреспондент.

Ранее в этот же день в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов», засевшие на предприятии, предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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