«Известия» раскрыли цели использования затишья на «Азовстали» украинскими боевиками

Объявленный на заводе «Азовсталь» режим тишины боевики из полка «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел) используют не для организации эвакуации гражданских лиц, а для передислокации и обустройства оборонительных позиций. Такой информацией поделился 5 мая военный корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

«Постоянно звучат выходы из миномета, таким образом, подавляются огневые позиции на территории завода «Азовсталь». Видимо, продолжаются перемещения боевиков из нацбата «Азов», они используют все возможности, предлагаемые условия исключительно в своих целях», – сообщил корреспондент.

Территория предприятия находится под круглосуточным наблюдением, так как в промзоне в любой момент могут появиться белые флаги, обозначающие выход мирных жителей. Но пока подразделения российских и донецких военных видят лишь перемещения «азовцев», отмечает наш корреспондент.

Несмотря на попытки украинских неонацистов прорваться из окружения, наши военные не позволяют им этого сделать. Позиции «Азова» заблокированы надежно.

5 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления и тактику боевиков с «Азовстали» схожими с действиями террористов. При этом комментировать дальнейшие шаги в ситуации с «Азовсталью» Песков отказался. Он добавил, что гуманитарные коридоры по выходу людей с завода продолжают работать.

Ранее в этот же день в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов», засевшие на предприятии, предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

В понедельник, 2 мая, согласно информации Минобороны РФ, сообщалось, что за два дня, 30 апреля и 1 мая, с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе вывели 126 человек. В военном ведомстве отметили, что эти люди переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста и выехали в направлении Запорожья.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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