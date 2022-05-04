Поврежденный железнодорожный мост восстановили в Курской области

Железнодорожный мост в Курской области, который был поврежден из-за взрыва, отремонтировали. Об этом в среду, 4 мая, сообщает пресс-служба местной администрации.

«Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно», — говорится в сообщении.

Работы шли в круглосуточном режиме. По данным властей региона, ситуация не сказалась на движении поездов.

Всего мост ремонтировали 100 специалистов. Они задействовали специальный железнодорожный кран, путевую машинную станцию, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов.

О частичном обрушении конструкции железнодорожного моста 1 мая сообщилтгубернатор Роман Старовойт. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Глава региона указал, что данная железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позднее Старовойт добавил, что обрушение моста произошло в результате диверсии.

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ведомстве сообщили, что на конструкции переправы было заложено и приведено в действие взрывное устройство.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Желтый уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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