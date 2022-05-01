Прямой эфир

Дело о подрыве ж/д моста под Курском возбуждено по статье «Теракт»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») после подрыва моста в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве 1 мая.

Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ
Что изменится в регионах, где повысили уровень террористической опасности

Как установило следствие, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, который расположен на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор у села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство.

«Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Следователи СК России устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия», — указано на сайте Следственного комитета.

Сейчас на месте обрушения конструкции уже идут работы по ее восстановлению. На место происшествия прибыл специальный восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция. Железнодорожники планируют сначала расчистить место повреждения инфраструктуры, потом демонтировать рельсошпальную решетку, а затем начать установку опор и пролетного строения моста. После этого будет уложено новое железнодорожное полотно.

О частичном обрушении конструкции железнодорожного моста сообщил ранее в этот день губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Губернатор указал, что эта железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позднее Старовойт добавил, что обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии.

До этого сообщалось, что ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022