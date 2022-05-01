Дело о подрыве ж/д моста под Курском возбуждено по статье «Теракт»

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») после подрыва моста в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве 1 мая.

Как установило следствие, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, который расположен на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор у села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство.

«Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Следователи СК России устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия», — указано на сайте Следственного комитета.

Сейчас на месте обрушения конструкции уже идут работы по ее восстановлению. На место происшествия прибыл специальный восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция. Железнодорожники планируют сначала расчистить место повреждения инфраструктуры, потом демонтировать рельсошпальную решетку, а затем начать установку опор и пролетного строения моста. После этого будет уложено новое железнодорожное полотно.

О частичном обрушении конструкции железнодорожного моста сообщил ранее в этот день губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Губернатор указал, что эта железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позднее Старовойт добавил, что обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии.

До этого сообщалось, что ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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