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Курский губернатор назвал диверсией обрушение железнодорожного моста

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Обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии. Об этом 1 мая заявил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Это была диверсия, заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — сообщил он в Telegram.

О частичном обрушении конструкции железнодорожного моста Старовойт сообщил ранее в этот день. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет. Губернатор добавил, что эта железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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