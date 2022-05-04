Глава Минтруда навал количество находящихся в простое россиян

Порядка 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Об этом в среду, 4 мая, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что у нас порядка 98 тыс. наших граждан находятся в простое, около 110 тыс. граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. На сегодняшний день в стране порядка 3,1 млн безработных. По словам Котякова, их количество в России не растет.

Кроме того, Котяков отметил, что россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства. Около 675 тыс. граждан зарегистрированы как безработные и находятся на учете в центрах занятости, подчеркнул он.

«Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, — это 1,9 млн вакансий», — заявил министр.

Котяков отметил, что это достаточно хороший показатель, который дает возможность гражданам выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда.

22 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что численность безработных в РФ не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет. Она отметила, что внимание всех структур сейчас направлено на реализацию плана мер по поддержке экономики для максимального сохранения рабочих мест и недопущения роста безработицы.

13 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

9 апреля Голикова говорила об отсутствии роста безработицы в России. Она рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

16 марта Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения. 4 мая президент подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.