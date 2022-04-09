Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России

Роста регистрируемой безработицы в России не наблюдается. Об этом 9 апреля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также отметила, что ситуация на рынке труда стабильная, пишет «Газета.Ru».

«При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя. Наш приоритет — это сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы, на это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания», — сказала Голикова, слова которой привели в секретариате.

Вице-премьер рассказала, что с начала марта число вакансия на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

Ранее в этот день генеральный директор сервиса поиска специалистов Qugo Игорь Знак заявил, что рабочая сила в виде самозанятых специалистов стала менее популярной у работодателей.

По словам эксперта, заказчики начинают постепенно снижать объем заданий для самозанятых, перераспределяя их в том числе на штатных сотрудников. Кроме того, некоторые направления деятельности, связанные с самозанятыми работниками, и вовсе закрываются. Одна из таких сфер деятельности — курьерская доставка.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах.

Уточняется, что свыше 25,5 млрд рублей пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.

17 марта премьер-министр сообщил, что в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.