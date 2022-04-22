Голикова заявила о росте числа находящихся в простое россиян

Численность безработных в РФ не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля — 678,2 тыс. человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости, — приводит ее слова пресс-служба правительства РФ.

Она отметила, что внимание всех структур сейчас направлено на реализацию плана мер по поддержке экономики для максимального сохранения рабочих мест и недопущения роста безработицы.

Голикова также подчеркнула, что рост числа вакансий на портале «Работа России» продолжается — доступно более 1,965 млн предложений о работе. Общий прирост с начала весны составил 20%.

13 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

9 апреля Голикова говорила об отсутствии роста безработицы в России. Она рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения.