В Киевской области набережную назвали в честь Бориса Джонсона

Набережную города Васильков в Киевской области назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом мэр Наталья Баласинович заявила в среду, 4 мая.

«Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — заявила Баласинович.

Ранее, 3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения, передает RT.

По его словам, британское правительство уже подготовило новый пакет военной помощи на сумму $375 млн, сообщает телеканал «360».

Джонсон посетил Киев в начале апреля с необъявленным визитом, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер тайно добирался в украинскую столицу из Польши.

20 апреля сообщалось, что в Одессе улицы хотят назвать именами героев нового времени. Так, вместо улицы Владимира Маяковского появится улица Бориса Джонсона, пишет Pravda.Ru.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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