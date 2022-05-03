Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ об ответных экономических мерах
Мир
Джонсон пообещал депутатам Верховной рады продолжать поставки оружия Киеву
Мир
Состоялись телефонные переговоры Путина и Макрона
Мир
В ФРГ призвали Украину извиниться перед Штайнмайером за отказ в приеме
Мир
Более 140 человек за сутки эвакуированы из Мариуполя в ДНР
Общество
Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине
Мир
Росавиация призвала ЕП содействовать исполнению контрактов лизинга самолетов РФ
Мир
Верховная рада запретила деятельность «пророссийских партий» на Украине
Армия
ВС РФ ударили по логистическому центру на военном аэродроме Одессы
Мир
Глава администрации Энергодара заявил о мирной обстановке на ЗАЭС
Мир
В Приднестровье предотвращен новый теракт
Сюжет:

Джонсон пообещал депутатам Верховной рады продолжать поставки оружия Киеву

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. Об этом он заявил 3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи.

Спецоперация в Донбассе 3 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По словам Джонсона, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн). Министр отметил, что будут переданы в том числе радары, беспилотники большой грузоподъемности, приборы ночного видения.

«В ближайшие недели мы отправим вам Brimstone, противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей», — добавил Джонсон.

26 апреля замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. Не исключено, что это произойдет до 10 мая.

24 апреля издание Express сообщило о планах Великобритании поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022