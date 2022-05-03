Джонсон пообещал депутатам Верховной рады продолжать поставки оружия Киеву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. Об этом он заявил 3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи.

По словам Джонсона, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн). Министр отметил, что будут переданы в том числе радары, беспилотники большой грузоподъемности, приборы ночного видения.

«В ближайшие недели мы отправим вам Brimstone, противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей», — добавил Джонсон.

26 апреля замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. Не исключено, что это произойдет до 10 мая.

24 апреля издание Express сообщило о планах Великобритании поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

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