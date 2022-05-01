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Российские военные эвакуировали из Изюма семью с больным ребенком

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Военнослужащие Вооруженных сил России вывезли из города Изюм Харьковской области семью с двумя детьми, одному из которых потребовалась квалифицированная медицинская помощь.

По словам военного, который участвовал в эвакуации женщины с двумя маленькими детьми, с просьбой оказать помощь семье обратился комендант города.

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Как сообщила сама женщина, Евгения, ее супруг был экстренно эвакуирован российскими военными медиками в Россию из-за ранения в бедро в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Сейчас мужчина находится в Белгородской области, в связи с этим ей пришлось обратиться за помощью, так как на руках полуторагодовалая дочь и семилетний сын, который болен.

В то же время в Изюме на данный момент врачи медпомощь не оказывают, уточнила Евгения.

«Ребенок болеет очень долго. Сначала, говорили, аллергия, потом сказали, скорее всего, почки. Сказали обследовать срочно ребенка, чтобы назначить лечение. Пошла в военную комендатуру, объяснила ситуацию. И решили вопрос буквально за час», — отметила она.

Женщина уточнила, что вещи в дорогу подготовила давно, она была уверена: выехать из города ей помогут.

27 апреля из Харьковской области в Россию была эвакуирована семья с двумя маленькими детьми. Как рассказали военнослужащие ВС РФ, жилой район, где проживала молодая семья, периодически подвергался артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и ВСУ. В беседе с представителями военного ведомства, семья приняла решение остаться в России, стать гражданами страны и работать.

В тот же день стало известно, что количество беженцев, прибывших на территорию России из Украины и Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) превысило 1 млн, более 182 тыс. из них дети. Со стороны Украины большая часть беженцев пересекла границу в Белгородской области и Крыму.

22 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военные эвакуировали беженцев из города Изюм в Харьковской области от обстрелов украинских военных.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская Народные Республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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