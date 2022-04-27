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ВС РФ эвакуировали семью с детьми из Харьковской области в Россию

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В ходе проведения спецоперации по защите Донбасса военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации оказали помощь семье с двумя маленькими детьми из Харьковской области и эвакуировали их на территорию России.

Жилой район, где проживала молодая семья, периодически подвергался артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и ВСУ, уточнили в военном ведомстве.

Чтобы не подвергать себя опасности житель Харьковской области Тарас обратился за помощью к военнослужащим военной полиции ВС РФ.

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По словам мужчины, примерно месяц назад его побили двое местных жителей и забрали паспорт. Когда он рассказал о случившемся российским военным, те оказали мужчине первую помощь и помогли впоследствии найти документы.

«Затем военные полицейские Вооруженных Сил записали данные мои, жены, детей и назначили время для выезда в Россию. Я рад, что смог выехать и вывезти семью. Самое главное – дети. Огромное спасибо!», — поделился мужчина.

Как сообщил он в беседе с представителями военного ведомства, семья приняла решение остаться в России, стать гражданами страны и работать.

«Здесь садики, школы, кружки, работа. Уже в планах остаться только здесь. Домой я не думаю возвращаться. Не хочу в этот дурдом возвращаться», — рассказал житель Харьковской области.

В военном ведомстве подтвердили рассказанную мужчиной историю. По словам заместителя военного коменданта Романа, семью эвакуировали в Россию в составе колонны.

«Жители постоянно обращаются. Но не только к военной полиции, но и к другим военнослужащим. Они тоже оказывают содействие в вывозе на территорию России и т.д.», — заключил он.

Накануне, 26 апреля, сообщалось , что президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее в этот день генсек ООН встретился с Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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