Корреспондент «Известий» показал эвакуацию беженцев с Донбасса российскими военными

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военные эвакуировали беженцев из города Изюм в Харьковской области подальше от обстрелов украинских военных.

Пока 12-летняя Маша играет в темноте, ее родители посматривают на окно и прислушиваются к каждому шороху: линия фронта рядом. И хоть дети давно привыкли к грому снарядов, семье Маши пришлось бежать из родного Изюма в Липчановку — подальше от непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

У матери Маши Ирины семеро детей. Вся семья сейчас пережидает опасность в одной из прифронтовых деревень, куда их эвакуировали российские военные. Ирина благодарна российским военнослужащим за помощь и защиту.

У семьи, которая живет по соседству с Ириной, 11 детей. История точно та же: непрекращающиеся обстрелы украинских боевиков и бегство из родного края в надежде спастись от опасности. Растерянные и уставшие от бесконечной канонады взрывов, они не знали куда им бежать и что делать дальше. Помощь пришла, когда уже совсем отчаялись — от российских военных.

Всех этих беженцев российские военные стараются постепенно вывозить из прифронтовой полосы в Белгород — туда, где не слышна бесконечная канонада и дети могут играть, не боясь за свою жизнь. После размещения в Белгороде взрослых и детей кормят и поят, и теперь у них есть свет, вода и электричество. Но что гораздо важнее, у них снова есть спокойная и мирная жизнь, которой раньше им так не хватало.

Всего с февраля в Россию приехали почти 880 тыс. человек с территории Украины, из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Большая часть беженцев, а это более 713 тыс. человек, прибыла в РФ из Донбасса, а остальные эвакуировались с украинской территории.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская Народные Республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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