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Власти Швеции выступили против референдума о членстве в НАТО

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Министр иностранных дел Швеции Энн Линде в четверг, 28 апреля, заявила, что правительство страны выступает против проведения референдума о членстве в НАТО.

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«Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте, и такие вопросы редко выносятся на референдум», — приводит ее слова Sverige Radio.

По ее мнению, референдум может привести к поляризации в стране и распространению дезинформации среди населения.

Ранее, 21 апреля, Линде призвала ускорить подготовку к анализу политики безопасности, в котором будет рассматриваться вопрос о возможном членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Отмечалось, что соответствующий документ планировалось представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы доклад был готов к 13 мая.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

Вместе с тем в правительстве Швеции сообщили «Известиям», что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В мартовском опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

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