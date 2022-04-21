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МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО

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Необходимо ускорить подготовку к анализу политики безопасности, в котором будет рассматриваться вопрос о возможном членстве Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила шведский министр иностранных дел Анн Линде.

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Отмечается, что соответствующий документ планировалось представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы доклад был готов к 13 мая.

«Ситуация на Украине продолжает ухудшаться, Финляндия уже представила свой анализ. Таким образом, на Швецию оказывается давление, чтобы она поторопилась», — приводит слова Линде Radio Sweden.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что стране необходимо вступить в НАТО одновременно с Швецией. При этом, по словам министра, страна должна поддерживать рабочие отношения с Россией.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

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