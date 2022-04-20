Власти Финляндии захотели вступить в НАТО вместе со Швецией

Финляндии и Швеции следует вступить в НАТО одновременно, считает глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Об этом 20 апреля сообщила местная газета Ilta-Sanomat. В среду в парламенте страны состоялось рассмотрение доклада о членстве в НАТО.

«Всем было бы выгодно, чтобы Финляндия и Швеция пришли к похожему решению и примерно в один и тот же график. Диалог со Швецией стоит продолжать», — сказал он.

При этом, по словам Хаависто, страна должна поддерживать рабочие отношения с Россией.

Ранее 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.