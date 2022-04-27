Президент НАНГС рассказал о причинах перехода ряда стран на оплату газа рублями

Можно назвать несколько причин, почему европейские покупатели российского газа переходят на его оплату в рублях, но самая очевидная — это то, что у большинства из них нет других источников энергоресурса в необходимых объемах и моментально, а у некоторых — даже и в долгосрочной перспективе заменить его невозможно. Об этом заявил «Известиям» председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков в среду, 27 апреля.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что десять покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.

Кроме того, министр климата Австрии Леонор Гевесслер заявила, что ограничений на поставки природного газа из РФ в страну нет, транспортировка идет по основным газопроводам.

Также в среду финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела сообщила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

«Мы считаем, что платеж по-прежнему допустим», — приводит портал Montelnews, пишущий о европейской энергетике, слова Туомелы.

Хайков отметил, что, согласно статистике Еврокомиссии за 2021 год, Россия поставляет в страны Евросоюза около 45% от их потребности в газе, при этом у ряда государств альянса доля российского газа доходит до 90%, а, например, у такой крупнейшей экономики, как Германия — до 50%.

«Это огромные объемы и заменить их полностью физически невозможно», — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что в мире существует ограниченное предложение газа и нарастить его резко при всем желании невозможно. Основные варианты потенциальных альтернативных поставок газа в Европу — поставки сжиженного природного газа (СПГ). Однако сначала голубое топливо необходимо добыть, потом привести в жидкое состояние на заводе СПГ, откуда далее танкерами перевезти до места назначения, принять и перевести из жидкого в обычное газообразное состояние на регазификационном терминале СПГ и доставить по газопроводам потребителям.

«На каждом из этих этапов есть существенные физические ограничения. Уровень добычи резко нарастить невозможно — это долгосрочный и очень капиталоемкий процесс. Заводы по сжижению газа там, где потенциально можно нарастить его добычу, уже работают на максимуме, а построить новые занимает от пяти до 10 лет. Существующие принимающие регазификационные терминалы в Европе также работают на полную мощность», — констатировал президент НАНГС.

Еще одной причиной перехода европейских компаний на оплату газа в рублях Хайков назвал удорожание любой потенциальной альтернативы российского трубопроводного газа по сравнению с ценой по текущим контрактам с «Газпромом», даже после конвертации в рубли. Он отметил, что это также крайне негативно повлияет на экономику и социальную сферу стран, которые решились бы отказаться от газа из РФ. Даже сейчас при действующих контрактах на поставку газа из России и относительно низких ценах в них, спотовые цены на газ в Европе — максимальные за всю историю, а многие промышленные предприятия в регионе уже закрываются, люди выходят на протесты, указал эксперт. Кроме того, инфляция в Европе уже максимальная за полвека, а при повышении цен на газ всё только ухудшится, посетовал он.

Председатель правления НАНГС также указал, что любые проекты по замене российского трубопроводного газа потребуют многомиллиардных инвестиций каждой из сторон, при этом срок реализации проектов минимум от пяти лет и выше, а срок окупаемости — десятки лет.

«Текущее обострение ситуации в любом случае закончится и отношения между Россией и Европой будут восстанавливаться, европейской промышленности необходимо будет повышать свою конкурентоспособность в мире, а это значит иметь более дешевые и стабильные источники энергии и сырья, что может обеспечить лишь наш трубопроводный газ», — полагает специалист.

Поэтому в какой-то момент альтернативные поставки газа, преимущественно СПГ, могут оказаться невостребованными и заменены газом из России, считает он.

Кроме того, ЕС ведет активную политику по развитию возобновляемой энергетики, а это дополнительные риски для долгосрочных газовых проектов. Все страны это хорошо понимают, поэтому частные инвесторы до сих пор не горят желанием в их реализации, так как значительные инвестиции могут никогда не окупиться, рассказал Хайков.

Учитывая все эти факторы, многие страны де-факто уже согласились на оплату российского газа за рубли, заключил председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением ранее заключенных договоров. Так, канцлер ФРГ сказал, что согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Оплачивать российский газ рублями согласились в том числе Белоруссия, Армения, Венгрия, Словакия, а также австрийская нефтегазовая компания OMV.