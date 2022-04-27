Экономист оценил прогноз Минэка о падении ВВП РФ на 8,8% в 2022 году

Падение ВВП России на 8,8% в 2022 году — это базовый прогноз и не такой уж плохой сценарий, негативный прогноз — это падение на 12,1%. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган, в среду, 27 апреля.

«Ясно одно — с 2024 года ненефтегазовые и налоговые доходы будут составлять больше 70% доходов российского бюджета, так как в 2021 году они составили 65% и будут только расти, учитывая все возможные моратории и отсрочки для бизнеса. На чем отчасти и будет выезжать рост ВВП РФ в ближайшие несколько лет», — сказал аналитик.

Ранее в этот же день «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, который представлен 26 апреля на заседании президиума сообщали, что ведомство прогнозирует падение ВВП страны на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% — в 2023-м. В консервативном сценарии прогноза Минэка говорится о снижении ВВП на 12,4% в 2022 году и на 1,1% — в 2023-м. По итогам года министерство предварительно прогнозирует инфляцию в России на уровне выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023-го, а таргет в 4% планируется достичь уже в 2024-м.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая стоимость нефти составит $82,6 за баррель в 2022 году и $75,2 за баррель — в 2023-м. Затем ожидается ее дальнейшее снижение — до $67,7 за баррель и $61,2 за баррель в 2024–2025 годах соответственно.

Курс доллара ожидается стабильным, без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 рубля в среднем за 2022 год, 83 рубля за доллар — в 2023 году, 85,2 рубля — в 2024-м и 86,9 рубля — в 2025-м.

«В целом эти оценки сходятся с прогнозами Международного валютного фонда (МВФ), который говорит о падении [ВВП России] на 8,5% в текущем году и S&P Global — здесь масштаб сокращение ВВП [РФ] равен 11,1%. И надо сказать, что это не такой уж плохой сценарий — более того, предпосылок даже для того, чтобы реализовался именно негативный прогноз, пока что нет, но его все-таки стоит рассматривать», — сказал Коган.

Аналитик отметил, что в этом же прогнозе Минэкономразвития «есть большой вопрос по поводу стоимости нефти», точнее, того, в каком виде она представлена — с дисконтом к рынку или без него, поскольку сейчас российская нефть Urals продается на $25–30 дешевле Brent.

По его словам, проблема прогноза в $82,6 в этом году и $61,1 — в 2025-м в том, что большинство аналитиков считают, что сейчас наступает новый и, возможно, последний или предпоследний суперцикл нефти: экономика восстанавливается после пандемии, спрос на топливо растет, сокращаются поставки и добыча из-за простоя в последние полтора-два года, а вооруженные конфликты всегда провоцируют рост цен на топливо.

«То есть цена может выглядеть заниженной, что, конечно, в интересах бюджета по части нефтегазовых доходов», — пояснил специалист.

Накануне аналитики S&P спрогнозировали, что на фоне санкций РФ потребуется 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года. По их данным, в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, начнет повышаться только в 2024-м — на 1,6%. При этом инфляция в России в этом году составит 17,8%, в 2023-м — 10%, а в 2024-м — 7,5%. Сократится рост цен до 4,6% только к 2026 году, полагают аналитики.

При этом глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в ходе выступления перед коллегами 27 апреля заявил, что по базовому варианту прогноза инфляция в РФ составит от 17 до 20,7% по итогам 2022 года.

На выступлении на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам 12 апреля Кудрин сообщил, что Минфин проанализируют уровень российского ВВП в 2022 году, но, предварительно, ожидается снижение более чем на 10%.

В тот же день Всемирный банк спрогнозировал, что под влиянием «беспрецедентных санкций» в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. Однако аналитик Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. Он сказал, что уже в III квартале текущего года она может быть существенно пересмотрена из-за постепенного возврата в РФ западных компаний и поэтапной отмены санкций.