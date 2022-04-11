Всемирный банк спрогнозировал экономические изменения в России в 2022 году

Всемирный банк поделился прогнозами, согласно которым российская экономика под влиянием «беспрецедентных санкций» в 2022 году отметится сокращением на 11,2%. Соответствующие данные следуют из обновленного прогноза финансового института, опубликованного в воскресенье, 10 апреля.

«В настоящее время прогнозируется, что экономика региона сократится на 4,1% в этом году по сравнению с прогнозом роста на 3% до спецоперации РФ в Донбассе, поскольку экономические потрясения, вызванные ею, усугубляют продолжающиеся последствия пандемии COVID-19. Это будет второе сокращение за столько лет и в два раза большее, чем вызванное пандемией сокращение в 2020 году», — сказано в документе.

Эксперты отмечают, что инвестиции в РФ сократятся почти на 17%, сокращение экспорта и импорта товаров и услуг превысит 30%, инфляция достигнет 22%, а доля людей за чертой бедности составит 12,8%. При этом к 2023 и 2024 годам, согласно прогнозам, в стране ожидается экономический рост на 0,6% и 1,3% соответственно.

Аналитики Всемирного банка также предсказывают в 2022 году рецессию таким странам, как Белоруссия, Кыргызстан, Молдавия и Таджикистан.

«Правительствам стран региона следует укрепить свои макроэкономические резервы и доверие к своей политике, чтобы сдерживать риски и бороться с потенциальной фрагментацией торговых и инвестиционных каналов; укреплять свои системы социальной защиты для защиты наиболее уязвимых, включая беженцев; и не терять сосредоточенности на повышении энергоэффективности для обеспечения устойчивого будущего», — рекомендуют специалисты Всемирного банка.

Ранее в этот день правительство РФ сообщило, что Резервный фонд увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства, в частности, будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

5 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России.

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.