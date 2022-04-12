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В Счетной палате заявили об уточнении прогноза ВВП на 2022 год

Глава Счетной палаты Кудрин: Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз по ВВП на 2022 год
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Министерства финансов и экономического развития РФ проанализируют уровень российского ВВП в 2022 году. Ожидается, что снижение составит более 10%, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 12 апреля.

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«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться», — отметил он в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Как уточнил Кудрин, предварительно, снижение будет более 10%.

Днем ранее в Минфине сообщили, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте текущего года увеличился на 117,2 млрд рублей и на 1 апреля составил более 13 трлн рублей. Объем ликвидной части фонда на 1 апреля составил 7,3% ВВП, или около 9,7 трлн рублей ($115,3 млрд).

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 294,846 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей.

В тот же день Всемирный банк спрогнозировал, что под влиянием «беспрецедентных санкций» в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. Однако руководитель отдела аналитических исследований ВШУФ Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. По его словам, уже в третьем квартале текущего года она может быть существенно пересмотрена из-за постепенного возврата в Россию западных компаний и постепенной отмены санкций.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств ФНБ в облигации федерального займа (ОФЗ) и акции российских компаний. Поправки, внесенные в Бюджетный кодекс, призваны повысить устойчивость российской экономики и обеспечить финансовую стабильность в условиях жестких антироссийских санкций.

Также закон предусматривает использование в 2022 году остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 26,3 млрд рублей и дополнительных доходов, поступивших в фонд на 1 января 2022 года.

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