Экономика Германии переживает двойной кризис. Об этом в среду, 27 апреля, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя прогноз экономического развития правительства страны.

«Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз <...> Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится», — отметил Ланг.

По его словам, экономика ФРГ в настоящее время переживает двойной кризис, высокие цены на энергоносители, а также сбои в международных логистических цепочках «из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из КНР» замедляют рост.

23 апреля канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

В этот же день президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр предостерег от отказа от энергоносителей из России, объяснив это серьезными последствиями для жителей ФРГ. По его мнению, немецкие власти не должны подвергать страну такому риску, иначе для немецкого рынка труда наступят «драматические последствия».

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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