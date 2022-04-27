В одном из микрорайонов Воронежа зафиксировали два взрыва

Помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа 27 апреля сообщил о двух взрывах в небе над микрорайоном Шилово.

«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Жители микрорайона Шилово сообщили, что взрывы произошли около 04:40 мск в небе, два раза, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по данным очевидцев, в воздух дважды поднимались самолеты.

Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор недалеко от Воронежа. До границы с Украиной около 300 км.

Ранее источник «Известий» рассказал, что в Воронеже стали слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. Он рассказал, что видел летящий объект, который потом взорвался. Через 15 минут всё повторилось.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов.

Накануне стало известно, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Пострадавших среди мирного населения нет.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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