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Британское издание сочло преступлением решение США заморозить резервы РФ

Rai Al Youm: США совершили преступление, заморозив валютные резервы России
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США заморозили российские финансовые резервы, ввели экономические санкции и вынуждают другие страны следовать их примеру, что серьезно бьет по принципам экономической свободы, заявил на страницах британского арабоязычного издания Rai Al Youm обозреватель Саид Халил аль-Абси.

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«Штаты присвоили чужие деньги одним росчерком пера. Это нарушение одного из важнейших принципов экономического строя - принципа экономической свободы. И при всем обилии негативных и даже катастрофических экономических последствий <...> эти меры подрывают финансовую уверенность других стран мира, ведь их тоже могут без всякой причины лишить резервов. А это по сути бьет по собственным резервам США», — написал он в материале от 21 апреля.

Аль-Абси добавил, что мировые экономики связаны друг с другом, и влияние замораживания резервов или введения санкций против одного государства оказывает негативное влияние на экономики других стран. Весь мир жалуется на рестрикции, которые препятствуют импорту многих санкционированных товаров, на огромную инфляцию и возросшую стоимость важных товаров.

«В первую очередь всем странам, которые решили воспрепятствовать США и их издевательствам над странами и народами мира через контроль над глобальной финансовой системой, нужно объединиться и положить конец прихоти одного государства, которое грабит весь мир», — заключил публицист.

Ранее, 16 апреля, коллега Аль-Абси по изданию — обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Журналист уверен, что США уже потеряли былое влияние и западный мир постепенно уступает восточной коалиции.

Новые санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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