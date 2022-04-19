Прямой эфир

Rai Al Youm отметила перенаправление интересов Саудовской Аравии в сторону РФ и КНР

Rai Al Youm: Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к союзу России и КНР
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Таким наблюдением поделился обозреватель Халид аль-Джауси.

Сигнал быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
Почему арабская монархия повышает экспортные цены на свою нефть

«Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», — говорится в статье эксперта от 16 апреля, опубликованной на страницах издания Rai Al Youm.

Аль-Джауси строит свои предположения на том, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел за несколько дней телефонные переговоры с главами России и Китая. По его мнению, грядет новый геополитический альянс, «который может сигнализировать о фазе радикальных перемен не только в Персидском заливе, но и на всем Ближнем Востоке».

Еще одним важным аспектом происходящего журналист указывает тот факт, что переговоры главы Королевства проходят на фоне отказа президента США Джо Байдена иметь дела и общаться с принцем ибн Салманом. А также то, что Саудовская Аравия не стала увеличивать добычу нефти и снижать цены на нефть при беспрецедентном росте цен на бензин в США.

«Рост цен на бензин в Америке — сигнал ибн Салману о снижении авторитета Байдена и возможности возвращения его близкого союзника Дональда Трампа на следующих президентских выборах», — пишет аль-Джауси.

Он считает, что ситуация на рынке энергоносителей стала поводом для второго телефонного звонка между президентом РФ Владимиром Путиным и бен Салманом с конца февраля текущего года. Ситуация вокруг Украины, рост цен на нефть и более $100 за баррель — достаточный для беседы двух лидеров перечень вопросов.

Автор сознает, что, возможно, несколько телефонных звонков не перевернут геополитическую обстановку. Но определенно «изменит баланс, который был смещен в сторону Запада, так что эта экономика стала менее западной» и менее зависимой от доллара, считает обозреватель.

4 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы. Повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки.

31 марта газета The Washington Post сообщала, что специальная операция России по защите Донбасса вызвала новое напряжение между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — два крупнейших производителя нефти, не пошли на уступки США, которые потребовали снизить цены на топливо за счет увеличения объемов добычи. Как отмечал министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, страны ОПЕК+ должны действовать вместе, фокусироваться на стабильности в энергетике и не позволять политике разобщить страны — экспортеры нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022