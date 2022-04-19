Rai Al Youm отметила перенаправление интересов Саудовской Аравии в сторону РФ и КНР

Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Таким наблюдением поделился обозреватель Халид аль-Джауси.

«Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», — говорится в статье эксперта от 16 апреля, опубликованной на страницах издания Rai Al Youm.

Аль-Джауси строит свои предположения на том, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел за несколько дней телефонные переговоры с главами России и Китая. По его мнению, грядет новый геополитический альянс, «который может сигнализировать о фазе радикальных перемен не только в Персидском заливе, но и на всем Ближнем Востоке».

Еще одним важным аспектом происходящего журналист указывает тот факт, что переговоры главы Королевства проходят на фоне отказа президента США Джо Байдена иметь дела и общаться с принцем ибн Салманом. А также то, что Саудовская Аравия не стала увеличивать добычу нефти и снижать цены на нефть при беспрецедентном росте цен на бензин в США.

«Рост цен на бензин в Америке — сигнал ибн Салману о снижении авторитета Байдена и возможности возвращения его близкого союзника Дональда Трампа на следующих президентских выборах», — пишет аль-Джауси.

Он считает, что ситуация на рынке энергоносителей стала поводом для второго телефонного звонка между президентом РФ Владимиром Путиным и бен Салманом с конца февраля текущего года. Ситуация вокруг Украины, рост цен на нефть и более $100 за баррель — достаточный для беседы двух лидеров перечень вопросов.

Автор сознает, что, возможно, несколько телефонных звонков не перевернут геополитическую обстановку. Но определенно «изменит баланс, который был смещен в сторону Запада, так что эта экономика стала менее западной» и менее зависимой от доллара, считает обозреватель.

4 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы. Повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки.

31 марта газета The Washington Post сообщала, что специальная операция России по защите Донбасса вызвала новое напряжение между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — два крупнейших производителя нефти, не пошли на уступки США, которые потребовали снизить цены на топливо за счет увеличения объемов добычи. Как отмечал министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, страны ОПЕК+ должны действовать вместе, фокусироваться на стабильности в энергетике и не позволять политике разобщить страны — экспортеры нефти.