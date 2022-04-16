Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуации на Украине и в Йемене

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели в субботу, 16 апреля, телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуации вокруг Украины и в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В ходе беседы стороны дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+, направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.

Также Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее в начале апреля сообщалось, что Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы. Повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки. Такое решение принято после того, как нефть взлетела до более чем $100 за баррель в связи с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, которые оказали влияние на глобальный рынок нефти.

В конце марта стало известно о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — два крупнейших производителя нефти, не пошли на уступки США, которые потребовали снизить цены на топливо за счет увеличения объемов добычи. Как отмечал министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, страны ОПЕК+ должны действовать вместе, фокусироваться на стабильности в энергетике и не позволять политике разобщить страны — экспортеры нефти.

9 марта газета The Wall Street Journal писала, что в связи с рекордным подорожанием нефти и отказа от ее поставок из России США попытались восстановить отношения с Саудовской Аравией и Эмиратами. Однако главы восточных государств не стали разговаривать с Джо Байденом на фоне растущей критики действий Соединенных Штатов в Персидском заливе.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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