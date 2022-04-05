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Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы

Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы

Bloomberg: Саудовская Аравия рекордно повысила цены на майские поставки нефти во все регионы
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Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы. Повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки, сообщило 4 апреля агентство Bloomberg.

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По данным агентства, такое решение принято после того, как нефть взлетела до более чем $100 за баррель в связи с ситуацией на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.

Отмечается, что государственный производитель Saudi Aramco повысил цены на нефть сорта Arab Light для поставок в Азию в мае до $9,35 за баррель.

«Это скачок на $4,40 за баррель по сравнению с апрелем, когда цены уже были на рекордном уровне. Этот шаг примерно соответствовал опросу трейдеров и нефтепереработчиков, проведенному Bloomberg на прошлой неделе», — уточняет агентство.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта нефти для Азии минимум на $2,70 за баррель, а для США — на $2,20 за баррель. Кроме того, премия к сорту Arab Light на американском рынке составит в мае $5,65 за баррель, что является рекордным показателем.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца. Более 60% поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию, причем крупнейшими покупателями являются Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

Газета The Wall Street Journal 9 марта сообщала, что в связи с рекордным подорожанием нефти и отказа США от ее поставок из России Белый дом попытался восстановить отношения с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Президент США Джо Байден планировал связаться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном. Однако они не стали разговаривать с Байденом, а до этого отказались наращивать объемы добычи нефти. Это произошло на фоне растущей критики действий Соединенных Штатов в Персидском заливе, отметило издание.

Также два крупнейших производителя нефти не пошли на уступки США, которые потребовали снизить цены на нефть за счет увеличения объемов добычи.

При этом представители стран общались с президентом России Владимиром Путиным и подтвердили намерения выполнять соглашение ОПЕК+. Так, ранее сообщалось, что в мае Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти на 113 тыс. баррелей в сутки каждая. Об этом стало известно 31 марта по завершении 19-й министерской конференции ОПЕК+ в Австрии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. На фоне этого западные страны стали обсуждать отказ от закупок российской нефти. США в начале марта ввели запрет на импорт нефти из России.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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