Производство фильма остановили из-за жалобы на поведение Билла Мюррея

Из-за жалобы на неподобающее поведение американского актера Билла Мюррея производство фильма «Быть смертным» кинокомпании Searchlight приостановлено. Об этом 21 апреля сообщило Deadline.

«В настоящее время неизвестно, как будет развиваться участие Мюррея в проекте, поскольку расследование продолжается», — говорится в публикации. При этом, в чем конкретно заключается жалоба, не уточняется.

Searchlight отказалась комментировать ситуацию.

Актерам и съемочной группе сообщили о приостановке съемок в разосланном студией письме.

Фильм основан на научно-популярной книге американского журналиста Атулы Гаванде «Быть ​​смертным: медицина и то, что имеет значение в конце». Съемки начались 28 марта, выпуск картины был запланирован на 2023 год, на данный момент неизвестно, повлияет ли приостановка на дату выхода.

В октябре 2021 года было приостановлено производство фильма «Ржавчина» из-за трагедии на съемочной площадке. В ходе генеральной репетиции американский актер Алек Болдуин держал в руках антикварный револьвер, произошел выстрел. В результате оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

15 февраля муж оператора подал иск против Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности. Заявители утверждают, что создатели фильма торопились со съемками, стараясь уложиться в график.