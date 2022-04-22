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В РПЦ отреагировали на отмену встречи папы римского с патриархом Кириллом

РПЦ: события последних месяцев заставили отложить встречу папы римского с патриархом Кириллом
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Встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла на фоне последних событий представляется сложной для организации, но прошлая встреча духовных лидеров была теплой. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в этот день аргентинская газета La Nacion опубликовала интервью понтифика, в котором Франциск заявил, что отменил запланированную на июнь встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме, а также выразил сожаление в связи с принятием такого решения на фоне происходящего на Украине.

По словам Илариона, договоренность о проведении встречи в 2022 году была достигнута еще осенью прошлого года. В качестве одной из возможностей рассматривалось проведение встречи в Иерусалиме, возможно в июне, однако дата и место так и не были объявлены. Более того, ни логистика встречи, ни ее содержательная сторона не были проработаны.

«А события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу. Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке <...> Недавнее общение папы и патриарха при помощи средств дистанционной связи было очень теплым и сердечным. Оно помогло обсудить самые острые вопросы, а остальные оставим на будущее», — заключил митрополит.

15 апреля папа римский Франциск раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. Глава католической церкви признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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