СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Ильи Красильщика

Журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела по распространению заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пятницу, 22 апреля, в московском отделении Министерства внутренних дел РФ (МВД РФ).

Отмечается, что уголовное дело в отношении 35-летнего журналиста возбуждено Следственным Комитетом России (СК РФ) на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников МВД РФ. В них указано, что представитель СМИ разместил заведомо ложную информацию о действиях российских войск в Донбассе на своей публичной странице krasilshchik в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции в Украине», — указано в материалах дела.

Как сообщают СМИ, публикация Красильщика была посвящена событиям в украинском городе Буча. Сейчас журналист находится находится за пределами РФ и, по его собственным словам, не собирается возвращаться в Россию. О том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, его предупредили бывшие коллеги.

Российский журналист Илья Красильщик с 1 января 2019 года покинул пост издателя информационного латвийского интернет-проекта «Медуза», признанного в России СМИ-иноагентом. Тогда же он заявлял, что в его ближайшие планы входит переезд в Москву из Риги, где находится офис интернет-издания.

В начале апреля Украина начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, а являются хорошо срежиссированным трагическим шоу.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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