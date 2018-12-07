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Издатель «Медузы» Илья Красильщик покинет свой пост в январе

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Российский журналист Илья Красильщик сообщил, что покидает пост издателя информационного проекта «Медуза» с 1 января 2019 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook 7 декабря.

«Я ухожу из Медузы с 1 января 2019 года… Дурацкие какие-то слова, сам не верю до конца, но нет, правда — ухожу. Ухожу, всех любя, готов всем помогать — но уже советами, а не работая», — написал он.

Причины такого решения Красильщик озвучивать не стал, но отметил, что он больше не находит себе места в «Медузе». Журналист добавил, что в его ближайшие планы входит переезд в Москву из Риги, где находится офис интернет-издания.

В своей записи он также поблагодарил всех своих коллег за многолетний труд и выразил уверенность, что с «Медузой» «всё будет отлично».

25 октября сообщалось, что главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно сложил с себя обязанности в редакции из-за неподобающего поведения.

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