Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ, военных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

По его словам, остатки формирований украинских националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Глава государства в свою очередь приказал заблокировать промзону завода так, «чтобы муха не пролетела».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», — подчеркнул Путин.

Шойгу отметил, что при попытках отхода националисты четыре раза пытались прикрываться мирными жителями, выгоняя тех из подвалов домов. При этом по предложенным российскими военными гуманитарным коридорам никто из них пока не вышел.

О начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции ДНР стало известно 18 апреля. Указывалось, что засевшие на заводе украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промышленной зоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются.

До этого, как рассказал корреспондент «Известий», «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания были адресованы украинским националистам.

19 апреля Минобороны РФ еще раз предложило украинским формированиям на заводе сдаться. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, это было сделано из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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