В больнице Мариуполя обнаружили десятки убитых ВСУ мирных жителей

Военными следственными органами Следственного комитета (СК) РФ в отношении военнослужащих 36-й бригады морской пехоты украинских войск возбуждено уголовное дело по факту применения ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе сбора доказательств, военные следователи СК РФ провели осмотр мариупольской городской больницы № 4, где обнаружили десятки тел мирных жителей.

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