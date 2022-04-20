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Экспорт угля из России с начала года снизился почти на 9%

В Минэнерго сообщили о снижении экспорта угля из России почти на 9% с начала года
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С начала года экспорт угля из России снизился почти на 9%. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев.

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«Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта и апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти 9%», — сказал Бобылев в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. При этом он отметил рост потребления угля на внутреннем рынке.

14 апреля президент РФ Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский президент тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. В тот же день стало известно, что Япония начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. А глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил в свою очередь, что ЕС будет достаточно проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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