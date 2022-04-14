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Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на рынки Юга и Востока

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Президент России Владимир Путин в четверг, 14 апреля, поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру.

«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет — шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», — заявил он на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

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Российский лидер подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

«Необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка РФ. В условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно», — заявил он.

Путин подчеркнул, что Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию. По его словам, нужно принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран, но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами.

Кроме того, российский лидер заявил, что самая острая из проблем для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — это нарушение логистики экспортных поставок из-за действий недружественных стран.

Глава государства также отметил, что банки стран, признанных в РФ недружественными, задерживают оплату российских энергоносителей.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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