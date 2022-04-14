Путин заявил о задержке оплаты энергоносителей недружественными странами

Банки стран, признанных в РФ недружественными, задерживают оплату российских энергоносителей. Об этом 14 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — сообщил он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.

По словам российского лидера, перед правительством уже поставлена задача перевести расчеты в национальную валюту и постепенно снизить долю доллара и евро в системе внешней торговли.

Ключевой задачей в этом направлении президент назвал подготовку валютного рынка к такому переходу, «чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли».

Как подчеркнул Путин, важной стратегической задачей с точки зрения финансовой, экономической безопасности России является отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валютных юрисдикций.

Он указал на необходимость налаживать связи с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией.

Вместе с тем страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов, в том числе газа из России.

«Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует», — отметил глава государства.

По его словам, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС.

В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

«Последствия такого шага могут стать весьма болезненными, в первую очередь для самих инициаторов такой политики», — предупредил Путин.

Также президент поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки юга и востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский лидер подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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