Россия представила в СБ ООН новые документы по биолабораториям США на Украине

Россия во вторник, 19 апреля, распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

«Свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются. Мы распространили соответствующие новые материалы в качестве официального документа Совета Безопасности», — отметил он.

По словам дипломата, речь идет о данных, собранных российским Минобороны.

Накануне сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях. Кроме того, она уточнила, что комиссия проведет исследование вспышек заболеваний, которые произошли на украинской территории. Как добавила Яровая, Украина стала лабораторией нечеловеческих экспериментов для Пентагона.

Ранее в понедельник Яровая рассказала, что комиссия начала подготовку досье и опрос свидетелей. К досье приобщены первые задокументированные результаты работы.

Как 15 апреля заявил Следственный комитет России, полученные в ходе российского расследования документы подтверждают тесное сотрудничество Украины и стран Запада в биологических исследованиях особо опасных инфекций. Работа велась, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Отмечалось, что на территории страны сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий. Кроме того, документы свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Тогда же Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.