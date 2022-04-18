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Яровая сообщила о работе комиссии парламента по биолабораториям США

Яровая: в МИД направлен запрос о приглашении чиновников США для беседы по биолабораториям
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Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях. Об этом 18 апреля заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам заседания.

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«Мы хотим вас проинформировать, что мы направили наш общий запрос в Министерство иностранных дел, где предлагаем проработать вопрос приглашения для дачи объяснений <...> целого ряда должностных лиц Соединенных Штатов, которые так или иначе связаны с делом, так назовем его, биолабораторий на Украине», — сказала она журналистам.

Кроме того, комиссия проведет исследование вспышек заболеваний, которые произошли на украинской территории.

«Мы сегодня проведем отдельное исследование по каждому вопросу вспышек заболеваний на территории Украины, не только ЛНР и ДНР», — сказала депутат.

По ее словам, в Москве уверены, что украинцы стали «легкой мишенью и добычей в руках своей преступной власти при содействии министерства обороны Соединенных Штатов». Как добавила Яровая, Украина стала лабораторией нечеловеческих экспериментов для Пентагона.

Ранее в понедельник Яровая рассказала, что комиссия начала подготовку досье и опрос свидетелей. К досье приобщены первые задокументированные результаты работы.

Как 15 апреля заявил Следственный комитет России, полученные в ходе российского расследования документы подтверждают тесное сотрудничество Украины и стран Запада в биологических исследованиях особо опасных инфекций. Работа велась, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Отмечалось, что на территории страны сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий. Кроме того, документы свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Тогда же Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

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