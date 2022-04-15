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В СКР заявили о подтвержденном сотрудничестве Украины и Запада в биоопытах

В СКР указали на наличие документального подтверждения сотрудничества Украины и Запада в биоопытах
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Полученные в ходе российского расследования документы подтверждают тесное сотрудничество Украины и стран Запада в биологических исследованиях особо опасных инфекций. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба СК России по итогам рабочей поездки главы ведомства Александра Бастрыкина в Ростовскую область.

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В ходе оперативного совещания Бастрыкин дал указание продолжить анализировать новую информацию Минобороны России, связанную с разработкой в украинских лабораториях компонентов биологического оружия.

«Массив собранных по делу документов подтверждает тесное сотрудничество Украины и стран Запада в проведении биологических исследований особо опасных инфекций, вывоз биоматериалов за границу, финансирование и контроль Министерством обороны США экспериментов в украинских и грузинских биолабораториях, а также направленность работ на изучение смертельных патогенов и путей их распространения, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны заявили, что американские ученые в период с 2019-го по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. По данным ведомства, людей, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.

Кроме того, российская разведка в марте 2022-го нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина закупила 50 таких дронов.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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