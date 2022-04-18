В Госдуме началось создание досье по работе биолабораторий США на Украине

Комиссия парламента России по биолабораториям США на территории Украины начала подготовку досье и опрос свидетелей. Об этом 18 апреля рассказала сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как следует из сообщения на сайте Госдумы, парламентская комиссия под руководством депутата и зампредседателя Совета Федерации Константина Косачева начала заседание в 12.00 понедельника.

По словам Яровой, к досье приобщены первые задокументированные результаты работы.

«Мы вышли на последовательный опрос свидетелей, который сегодня, можно говорить, уже дал очень ценную информацию, которая будет несомненно приобщена к досье, позволяет нам выстроить цепочку взаимодействий Соединенных Штатов на Украине по созданию биологических лабораторий потенциально заточенных под исследованию по бактериологическому оружию и проведению соответствующих опытов», — сказала политик.

15 апреля Следственный комитет России заявил, что полученные в ходе российского расследования документы подтверждают тесное сотрудничество Украины и стран Запада в биологических исследованиях особо опасных инфекций. Работа велась, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019-го по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Отмечалось, что на территории страны сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Кроме того, документы свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, чтобы распылять смертельно опасные вещества.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Тогда же Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.