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Еженедельное исполнение гимна станет обязательным для школ РФ с 1 сентября

Министр просвещения Кравцов заявил, что еженедельное исполнение гимна станет обязательным для школ РФ с 1 сентября
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Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

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«Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага», — заявил он.

Ранее в этот день Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

В конце марта помощник президента РФ Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению предложил России перенять опыт США, где на протяжении последних 150 лет учебный день в школах начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага.

В свою очередь Песков заявил, что предложение является лишь инициативой Мединского как одного из руководителей Военно-исторического общества, а к официальной позиции Кремля это отношения не имеет.

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