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Путин поприветствовал участников школьного исторического форума «Сила — в правде!»

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Президент РФ Владимир Путин отправил приветствие и пожелал удачи участникам Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!». Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 19 августа.

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Глава государства отметил, что название форума точно и емко отражает значение исторической правды для нашей страны и для каждого ее гражданина.

«Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого. Черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков. Понимать, что основа нашей тысячелетней государственности, ее несущая опора — это истинная, сердечная преданность народа Родине, ее интересам», — заявил Путин.

Президент указал на важность позиции молодежи по данному вопросу и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

«Рассчитываю, что благодаря вашей энергии, искреннему желанию трудиться на благо общества Первый всероссийский школьный исторический форум пройдет с успехом. А вы не только обсудите актуальные вопросы истории и современности, но и приобретете новые знания, найдете единомышленников и верных друзей», — сообщил российский лидер.

Первый всероссийский школьный исторический форум «Сила — в правде!» проходит в преддверии 9 Мая в Музее Победы на Поклонной горе. В нем участвуют сотни ребят более чем из 30 регионов страны. Многие из них являются активными участниками волонтерских инициатив, просветительских и военно-патриотических программ.

21 марта сообщалось, что во всех школах Астраханской области проведут открытый урок, посвященный истории создания стихотворения Алексея Суркова «В землянке». После этого в рамках акции «Сад памяти», принятой от Севастополя, в Черноярском лесничестве высадят более 18 тыс. саженцев вяза мелколистного в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, 18 марта, президент РФ обратился к участникам акции «Сад памяти», традиционно стартовавшей в Севастополе. Путин отметил, что считает проект важной и востребованной инициативой, призванной объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей, во имя сохранения памяти о драматических страницах нашей истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

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